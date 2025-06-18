Erzincan'da Motosiklet ve Minibüs Çarpıştı: Sürücü Yaralı

Erzincan'da Motosiklet ve Minibüs Çarpıştı: Sürücü Yaralı
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Erzincan'da motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Sultan Melik Caddesi'nde meydana geldi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Erzincan'da son günlerde peş peşe yaşanan motosiklet kazalarına bir yenisi daha eklendi. Önceki gün 2 kişinin yaşamını yitirdiği, dün gece ise bir kişinin yaralandığı kazaların ardından bu gece de Sultan Melik Caddesi'nde bir motosiklet kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Kızılay Mahallesi Sultan Melik Caddesi üzerinde 24 ABU 490 plakalı motosiklet ile minibüs çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Vücudunda kırıklar oluşan yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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