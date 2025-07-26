Erzincan'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı, Bir Yaralı

Erzincan'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı, Bir Yaralı
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Erzincan'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, tedavi altına alındı.

Kaza, Akşemsettin Mahallesi Terzibaba Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CUK 630 plakalı hafif ticari araç ile D.B. idaresindeki 24 ABZ 084 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü D.B., yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin sağlık ekiplerince olay yerinde yapılmasının ardından yaralı sürücü Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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