Erzincan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Erzincan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Erzincan'da ıslak zeminde motosikleti kaydırarak devrilen sürücü, ağır yaralandı. Olay, Terzibaba Caddesi'nde gece saatlerinde gerçekleşti. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da ıslak zeminde motosikleti kaydırıp deviren sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez Terzibaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosikletle seyir halindeki sürücü, ıslak zeminde motosikleti kaydırarak devirdi. Motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı. Kaza mahallinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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