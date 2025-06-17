Erzincan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Erzincan'da ıslak zeminde motosikleti kaydırıp deviren sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez Terzibaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosikletle seyir halindeki sürücü, ıslak zeminde motosikleti kaydırarak devirdi. Motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı. Kaza mahallinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ERZİNCAN