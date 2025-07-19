Erzincan'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Erzincan'da motosikletlerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler, tedavi altına alındı.

Erzincan'ın Atatürk Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosikletler kafa kafaya çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken, motosikletlerin sürücüleri kazayı yaralı olarak atlattı.

Edinilen bilgilere göre, 374. Sokak üzerinde M.T. yönetimindeki 24 ABK 291 plakalı motosiklet ile İ.Ç. idaresindeki 07 ART 29 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki sürücü de yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalenin kaza yerinde yapılmasının ardından 2 yaralı ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. - ERZİNCAN