Erzincan'da Motosiklet Kazalarını Önlemek İçin Güvenli Sürüş Eğitimi

Erzincan'da Motosiklet Kazalarını Önlemek İçin Güvenli Sürüş Eğitimi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, yaz aylarında artan motosiklet kazalarını önlemek amacıyla motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi düzenledi. Eğitimde 'Güvenli sürüş kask takmakla başlar' mottosu ön planda tutuldu.

Erzincan'da özellikle yaz aylarında artan motosiklet kazalarının önlenmesi kapsamında Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen programla motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verildi.

"Güvenli sürüş kask takmakla başlar" mottosuyla düzenlenen programda; İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Yunus Timleri personelince ilde yaşanan motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla motosiklet/ motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik uygulamalı eğitim verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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