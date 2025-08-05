Erzincan'da Motosiklet Kazalarını Önlemek İçin Denetim Yapıldı

Erzincan'da Motosiklet Kazalarını Önlemek İçin Denetim Yapıldı
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Erzincan'da artan motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarının önlenmesi amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. 2024-2027 Karayolları Eylem Planı çerçevesinde 2023 araç ve sürücü denetlendi.

Erzincan'da artan motosiklet kazalarının önlenmesi maksadıyla geniş kapsamlı motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince; 2024-2027 Karayolları Eylem Planı Çerçevesinde ve ilde artan motosiklet/motorlu bisiklet kazalarından dolayı motosiklet/motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2023 araç/sürücü denetlendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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