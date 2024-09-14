Erzincan'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Erzincan'da meydana gelen kazada otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Erzincan'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Erzincan Arslanlı Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 EE 147 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.
Yaralı motosiklet sürücüsü kaza mahalline sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN