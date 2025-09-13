Erzincan'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Erzincan'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Şehit Astsubay Uğur Fethi Özdemir Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 24 ABU 806 plakalı motosiklet ile 24 AAE 361 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet otomobilin altında kaldı.

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü A.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneden alınan bilgilere göre yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZİNCAN