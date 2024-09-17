Erzincan'da Motosiklet Hırsızlığına Karşı Uygulamalar: 2 Hacizli Motosiklet Ele Geçirildi

Erzincan'da "Motosiklet Hırsızlığı ve Motosiklet ile İşlenen Asayiş Olayları" kapsamında gerçekleştirilen sabit yol uygulamaları neticesinde 2 hacizli motosiklet yakalandı, 11 şahsa toplamda 22 bin 478 TL idari para cezası uygulandı.

"Motosiklet Hırsızlığı ve Motosiklet ile İşlenen Asayiş Olayları" ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı noktalarda eş zamanlı olarak sabit yol uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalar neticesinde 210 motosiklet, 12 araç, 243 şahıs sorgulandı.

Denetlemeler sonucunda 2 motosikletin hacizli yakalamalı olduğu tespit edilerek motosikletler otoparka çekildi. Aynı zamanda 11 şahsa da "yetersiz ehliyetle araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, kasksız motor kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek" suçlarından toplamda 22 bin 478 TL idari para cezası uygulandı. - ERZİNCAN