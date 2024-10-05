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Erzincan'da Miniklere Uygulamalı Trafik Eğitimi

Erzincan'da Miniklere Uygulamalı Trafik Eğitimi
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Erzincan'da trafik polisleri, çocuklara trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde öğreterek uygulamalı eğitimler verdi. 414 öğrenciye yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde güvenli geçiş ve trafik kurallarının önemi vurgulandı.

Erzincan'da trafik polisleri, minik öğrencilere temel trafik eğitimlerini uygulamalı olarak hem öğretti hem eğlendirdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme amirliği ekipleri tarafından, öğrencilere yönelik trafik eğitimleri verildi.

Trafik polisleri önce trafik eğitimi verdiler sonra uygulamalı olarak gösterdiler. Trafik polisleri minik öğrencilere Çocuk Trafik Eğitim Parkında bulunan araçlarla uygulamalı olarak güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeleri ve yol kontrolü konusunda eğitimler verip, öğrencileri trafik kuralları ile ilgili bilgilendirdi.

Ekipler ayrıca trafik eğitim parkında akülü araçlar ile çocuklara kırmızı ışık, emniyet kemeri ve yaya önceliği konularını öğretti.

Okul öncesi çocuklar ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı vermek, trafik kurallarına uygun davranış kazandırmak, trafik kazalarının en aza indirilmesinin sağlanmasına yönelik olarak Çocuk Trafik Parkında 30 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında 414 öğrenciye trafik eğitimi verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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