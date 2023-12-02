Erzincan'da Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğrencileri Polis Olma Arzularını Gerçekleştirdi

Erzincan'da Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören 20 öğrencinin polis olma isteği üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere minik bir eğitim verildi ve uygulama yapma fırsatı buldular. Polis ağabey ve ablaları öğrencilere teşekkür etti.

Erzincan'da Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğretim gören 20 öğrencinin polis olma arzusu yerine getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Milli İrade Özel Eğitim Uygulama okulunda özel öğretim gören 80 öğrenci ziyaret edildi. Bu öğrencilerden 20'inin polis olmak istemeleri üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 öğrenci minik bir eğitim verildikten sonra gerekli önlemler alınarak uygulama yapma fırsatı buldu.

Polis ağabey ve ablaları görevlerinde verdikleri destek için öğrencilere teşekkür etti. - ERZİNCAN