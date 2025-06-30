Erzincan'da Metamfetamin Operasyonu: 14,01 Gram Ele Geçirildi

Erzincan'da Metamfetamin Operasyonu: 14,01 Gram Ele Geçirildi
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Erzincan'da yapılan narkotik operasyonunda 14,01 gram metamfetamin ele geçirildi. E.A. ve C.A. isimli şahıslara, uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı.

Erzincan'da 14,01 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 14,01 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

E.A. ve C.A. isimli şahıslara T.C.K. 191. maddesi "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan işlem yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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