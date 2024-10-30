Erzincan'da Marketlerde Gıda Denetimi Yapıldı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde gıda denetiminde bulunuldu.

Zabıta ekipleri ilçe sınırları içerisinde birçok markette satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptılar. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğinin kontrolünü yaptı. - ERZİNCAN