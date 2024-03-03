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Erzincan'da maden sahasındaki toprak kayması soruşturmasında 2 mühendis tutuklandı

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Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. İliç'teki maden ocağını işleten şirkette idari pozisyonda çalışan 2 mühendis tutuklandı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında 13 şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, idari pozisyondaki 2 mühendis tutuklandı.

İliç'te toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda maden ocağını işleten şirkette idareci pozisyonunda çalışan mühendis İ.T. ve K.M.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzincan Hukuk 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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