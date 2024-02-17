Erzincan'da maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İliç'te meydana gelen olaya ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ERZİNCAN