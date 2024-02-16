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Erzincan'da maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili 6 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İliç'teki maden sahasında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan 6'sı tutuklanmaları, 2'si ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Zanlıların sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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