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Erzincan'da maden sahasında toprak kayması olayına ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden sahasında meydana gelen toprak kayması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden sahasında toprak kayması olayına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan biri Kanada uyruklu toplam 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzincan Adliye Soruşturma Gözaltı 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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