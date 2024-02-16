Erzincan'da maden sahasında toprak kayması olayına ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden sahasında meydana gelen toprak kayması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden sahasında toprak kayması olayına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan biri Kanada uyruklu toplam 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü. - ERZİNCAN