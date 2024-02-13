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Erzincan'da maden sahasında toprak kayması

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Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden sahasında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. Toprak altında işçiler kaldığı belirtildi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden sahasında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. Toprak altında işçiler kaldığı belirtildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak kayması meydana geldiğini, toprak altında işçiler olduğunu, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiğini ifade etti. Toprak kaymasının maden sahasındaki bir vadide meydana gelmesi, bölgede çalışma yapan çok sayıda işçiyi etkilerken, toprak altında kalan kişi sayısı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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