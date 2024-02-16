Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması ile ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi
Erzincan'daki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucunda 8 kişi adliyeye sevk edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, maden ocağının yöneticileri ve çalışanları hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, olayın nedenlerini araştırmak ve sorumluları belirlemek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması ile ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi
ERZİNCAN Erzincan'daki maden ocağında meydana gelen toprak kayması ile ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi.