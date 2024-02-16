Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması ile ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi

Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması ile ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi

ERZİNCAN Erzincan'daki maden ocağında meydana gelen toprak kayması ile ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi.