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Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması ile ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi

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Erzincan'daki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucunda 8 kişi adliyeye sevk edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, maden ocağının yöneticileri ve çalışanları hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, olayın nedenlerini araştırmak ve sorumluları belirlemek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması ile ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi

ERZİNCAN Erzincan'daki maden ocağında meydana gelen toprak kayması ile ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzincan Adliye Kaza 3.Sayfa Haberler

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