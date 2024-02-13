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Erzincan'da maden ocağında toprak kayması: İşçilerin kurtarılması için arama kurtarma çalışması başlatıldı

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Erzincan Valiliği, İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için yoğun bir arama kurtarma çalışması başlatıldığını açıkladı. Valilik, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Erzincan Valiliği, İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için yoğun bir arama kurtarma çalışması başlatıldığını açıkladı. Valilik, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Erzincan Valiliğinden, İliç ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Olay yerine 400 kişilik bir ekip ivedilikle sevk edilerek, toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için yoğun bir arama kurtarma çalışması başlatılmış olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan üzücü olaydan ötürü tüm işçilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, herhangi bir can kaybı yaşanmamasını temenni ediyoruz" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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