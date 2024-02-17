Erzincan'da maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu kayıp 9 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Afad : " Erzincan'da maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu kayıp 9 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimizce aralıksız devam etmektedir"

ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam ettiğinin belirterek şu ifadelere yer verildi:

"İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu kayıp 9 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimizce aralıksız devam etmektedir. 210 bin Metrekarelik alan 8 sektöre ayrılarak tüm alanlar termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları, georadar, dronlar ve fiziki arama ile havadan ve karadan sürekli taranmaktadır. Gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalarda; 2 bin 663 personel, 802 araç ve iş makinası, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 drone ile georadar ve jeoradar görev yapıyor. Gelişmeleri takip ediyoruz."