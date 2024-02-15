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Erzincan'da maden kazasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi

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Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin arama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınanların sayısı 8'e çıktı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Kayıp 9 işçinin arama çalışmaları da alanda sürüyor.

Bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı. 9 işçi toprak altında kaldı. Toprak altında kalan kayıp işçilerin kurtarılması için sahada çalışmalar sürüyor.

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı satısı 8'e yükseldi. Gözaltına alınanların 7'inin saha sorumlusu 1 kişinin de sosyal medya üzerinde halkı galeyana getirme suçu iddiasıyla olduğu belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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