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Erzincan'da Maddi Hasarlı Trafik Kazası

Erzincan'da Maddi Hasarlı Trafik Kazası
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Erzincan'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı maddi hasarlı kaza, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kaza, Fatih Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı Kamu Lojmanları Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ara yoldan çıkan iki otomobil cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine, olay yerine sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri araçların yanma riskine karşı güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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