Erzincan'da lokantanın odunluk bölümünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Erzincan'da lokantanın odunluk bölümünde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Halitpaşa Caddesi üzerindeki bir lokantanın odunluk kısmında yangın çıktı. Dumanların yoğun şekilde yayılması üzerinde durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. - ERZİNCAN