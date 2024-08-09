Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da lokantanın odunluk bölümünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da bir lokantanın odunluk bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı.

Erzincan'da lokantanın odunluk bölümünde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Halitpaşa Caddesi üzerindeki bir lokantanın odunluk kısmında yangın çıktı. Dumanların yoğun şekilde yayılması üzerinde durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

erzincan İtfaiye Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title