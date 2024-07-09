Erzincan'da kuru otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Erzincan'da Cengiz Topel Mahallesinde bulunan kuru otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.
Erzincan'da kuru otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Cengiz Topel Mahallesinde kuru otların bulunduğu alanda sıcak havanın etkisiyle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye haber verdi. Kısa sürede yangın mahalline intikal eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürerek soğutma çalışması yaptılar. - ERZİNCAN