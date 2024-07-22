Erzincan'da kuru otların bulunduğu arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

Erzincan'da kuru otların bulunduğu arazide çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Erzincan- Erzurum kara yolu üzeri Hancı Çiftliği köyü mevkiinde kuru otların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı. - ERZİNCAN