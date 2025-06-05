Erzincan'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Güvenliği Eğitimi

Erzincan'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Güvenliği Eğitimi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirleri kapsamında araç sürücüleri ve yolculara bilgilendirme ve eğitim faaliyeti düzenledi. Ekipler, emniyet kemeri ve hız kuralları gibi konularda eğitim verdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi bilgilendirme ve eğitim faaliyeti düzenlendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Kurban Bayram öncesi trafik tedbirleri kapsamında Akyazı Uygulama noktasında şehirlerarası otobüs ve otomobillerde araç sürücüleri ve yolculara yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Ekipler araç sürücüleri ve yolculara emniyet kemeri, hız kuralları, trafik güvenliği açısından uyulması gereken kurallar konularında bilgilendirme ve eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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