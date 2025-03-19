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Erzincan'da Kumar Uygulaması: 61 Polisle 19 Ekip Görevde

Erzincan'da Kumar Uygulaması: 61 Polisle 19 Ekip Görevde
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, kumar ve tombala oynatılmasını engellemek amacıyla 61 polisten oluşan 19 ekip ile uygulama gerçekleştirdi. 70 iş yeri denetlenirken, 810 şahıs sorgulandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce 61 polisten oluşan 19 ekip 'kumar, tombala ve oyun makineleri uygulaması' gerçekleştirdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla yapılan uygulamaya 19 ekip 61 polis katıldı.

Ekiplerce, 70 iş yeri denetlendi, 810 şahıs sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada "Erzincan halkının huzuru için etkin mücadelemiz gece gündüz demeden aralıksız devam edecektir" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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