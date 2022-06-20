Erzincan'da &quot;Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri&quot; uygulaması gerçekleşti - Haberler

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Erzincan'da "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzincan'da 'Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri' uygulaması gerçekleşti

Erzincan il ve ilçelerinde "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması gerçekleşti.

Erzincan il ve ilçelerinde "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması gerçekleşti.

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kumar ve tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesi amacıyla, saat 14.00 - 17.00 ve 21.00-24.00 saatleri arasında "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması, Türkiye genelinde olduğu üzere Erzincan il merkezi ile eş zamanlı olarak ilçe emniyet müdürlükleri/amirliklerinde gerçekleştirildi.

Uygulamada; 66 iş yeri denetlenerek, 525 şahısın kimlik kontrolü yapıldı. 1 şahıs hakkında idari işlem uygulandı.

Konuya ilişkin açıklamada, "Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" denildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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