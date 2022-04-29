Erzincan'da 'Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri' uygulaması

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan emniyeti il genelinde " Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması yapıldı. Uygulamalarda, iş yerleri ve dernekler kontrol edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilgili ekipler tarafından il genelinde ve ilçelerde "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması yapıldı. Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kumar ve tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesi için Türkiye'de eş zamanlı olarak uygulama geçekleştirildi.

Türkiye geneli yapılan uygulamalarda, 23 bin 784 işyeri ve 465 dernekte yapılan denetimlerde, 20 şahıs gözaltına alındı, 279 aranan şahıs yakalandı. 142 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 358 şahıs hakkında idari işlem yapıldı, para cezası uygulandı. 85 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı.

Ayrıca, 2 adet tabanca, 36 adet mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 270 paket kaçak sigara, 4 adet oyun ve kumar makinesi, 7 adet tombala makinesi, kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 4 adet horoz ve çok sayıda kumar oynanması için materyaller ele geçirildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa