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Erzincan'da Kumar Operasyonu: 13 Kişiye Ceza Kesildi

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Erzincan'da bir ikamette kumar oynayan 13 yabancı uyruklu şahsa toplamda 120 bin 211 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kumar oynatan bir kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Erzincan'da bir ikamete düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye 120 bin 211 TL idari para ceza kesildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince; bir ikamette kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 13 yabancı uyruklu şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. Operasyonda 10 bin 280 TL'ye ve 50 adet iskambil kağıdına adli tahkikata esas olmak üzere el konuldu.

Kumar oynayan 13 şahsın her birine 5326 SKM kapsamında 9 bin 247 TL toplamda 120 bin 211 TL idari para cezası uygulandı.

Şüpheli 1 şahıs hakkında TCK Madde 228 "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan işlem yapıldı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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