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Erzincan'da Kumar Baskını: 9 Kişiye Cezai İşlem

Erzincan'da Kumar Baskını: 9 Kişiye Cezai İşlem
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Erzincan'da polis, kumar oynanan bir eve baskın düzenleyerek 9 kişiye toplamda 57.825 TL idari para cezası uyguladı. Kumar oynandığı belirlenen evdeki paraya el konulurken, operasyonda yer alan şahıs hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

Erzincan'da kumar oynanan eve baskın yapan polisler 9 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında 57.825 TL idari para cezası uyguladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince yapılan çalışmalarda; Ş.N. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada kumar oynandığı tespit edilen 9 şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında 57.825 TL idari para cezası uygulandı.

Kumar oynarken kullanılan 23.930 TL ve 100 EURO paraya el konularak Ş.N. isimli şahsa "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli makamlarca tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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