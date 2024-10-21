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Erzincan'da Koyun Sürüsüne Çarpan Otomobilde Yaralananlar Var

Erzincan'da Koyun Sürüsüne Çarpan Otomobilde Yaralananlar Var
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Erzincan'ın Mercan beldesinde otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 20 koyun telef oldu, araçtaki 6 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'ın Mercan beldesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 20 koyun telef oldu, araçtaki 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Erzurum - Erzincan kara yolu Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.G., idaresindeki 24 AAF 457 plakalı otomobil, Mercan beldesi çıkışında yolun karşısına geçen M.T.'ye ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada sürüdeki 20 koyun telef oldu, sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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