Erzincan'da Kovalamaca: Alkollü Sürücü Takla Attı, İki Kişi Yaralandı
Erzincan'da polisin dur ikazına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, kovalamaca sırasında takla attı. 24 yaşındaki alkollü sürücü ve yanındaki 17 yaşındaki kadın yaralandı, olay yerinde tüfek mermileri bulundu.

Erzincan'da polisin 'dur' ikazına uymayarak çevirmeden kaçan otomobil kovalamaca yaşanırken takla atarak şarampole uçtu. Kazada 24 yaşındaki alkollü sürücü ile yanındaki 17 yaşındaki kadın yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Erzincan - Kemah yolu Beşsaray köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 AH 717 plakalı otomobilin sürücüsü U.K., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Takip sırasında kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak takla attı. Şarampole uçan otomobildeki sürücü ile yanındaki kadın yaralandı. Bacağında kırık tespit edilen kadın otomobilden sağlık ve polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından yapılan incelemelerde araç içinde tüfek mermileri bulunması üzerine, olay yerine olay yeri inceleme ekipleri de çağrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
