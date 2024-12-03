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Erzincan'da Kız Yurtlarında Sıkı Polis Denetimi

Erzincan'da Kız Yurtlarında Sıkı Polis Denetimi
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Erzincan'da üniversite öğrencilerinin güvenliği için kız yurtları önünde yapılan denetimlerde 301 kişi ve 127 araç sorgulandı. Uygulamaların devam edeceği bildirildi.

Erzincan'da kız yurtları önünde polis ekiplerince sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce üniversite öğrencilerinin güven ve huzur içinde barınma ve eğitim almalarını sağlamak amacıyla, Terzibaba, Mama Hatun ve Salih Baba Kız Öğrenci Yurtları önünde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Uygulamada 301 şahıs ve 127 araç sorgulandı. Yurt çevrelerindeki gerekli tüm önlemler titizlikle alınarak uygulamaların devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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