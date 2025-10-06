Erzincan'da Kız Yurtlarında Sıkı Güvenlik Denetimi

Erzincan'da kız yurtları önünde polis ekiplerince sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce üniversite öğrencilerinin güven ve huzur içinde barınma ve eğitim almalarını sağlamak amacıyla, Mama Hatun ve Salih Baba Kız Öğrenci Yurtları önünde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yapıldı. Yurt çevrelerindeki gerekli tüm önlemler titizlikle alınarak uygulamaların devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN