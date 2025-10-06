Haberler

Erzincan'da Kız Yurtlarında Sıkı Güvenlik Denetimi

Erzincan'da Kız Yurtlarında Sıkı Güvenlik Denetimi
Güncelleme:
Erzincan'da, üniversite öğrencilerinin güvenliği için kız yurtları önünde polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan uygulamalarla, öğrencilerin huzur içinde barınması amaçlanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce üniversite öğrencilerinin güven ve huzur içinde barınma ve eğitim almalarını sağlamak amacıyla, Mama Hatun ve Salih Baba Kız Öğrenci Yurtları önünde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yapıldı. Yurt çevrelerindeki gerekli tüm önlemler titizlikle alınarak uygulamaların devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN

