Erzincan'da Kız Yurtlarında Sıkı Güvenlik Denetimi
Erzincan'da, üniversite öğrencilerinin güvenliği için kız yurtları önünde polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan uygulamalarla, öğrencilerin huzur içinde barınması amaçlanıyor.
Erzincan'da kız yurtları önünde polis ekiplerince sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce üniversite öğrencilerinin güven ve huzur içinde barınma ve eğitim almalarını sağlamak amacıyla, Mama Hatun ve Salih Baba Kız Öğrenci Yurtları önünde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yapıldı. Yurt çevrelerindeki gerekli tüm önlemler titizlikle alınarak uygulamaların devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa