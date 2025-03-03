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Erzincan'da Kız Yurtları Önünde Sıkı Güvenlik Önlemleri

Erzincan'da Kız Yurtları Önünde Sıkı Güvenlik Önlemleri
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Erzincan'da üniversite öğrencilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla kız yurtları önünde polis tarafından denetimler gerçekleştirildi. 499 şahıs ve 247 araç sorgulandı.

Erzincan'da kız yurtları önünde polis ekiplerince sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce üniversite öğrencilerinin güven ve huzur içinde barınma ve eğitim almalarını sağlamak amacıyla, Salihbaba ve Mamahatun Kız Öğrenci Yurtları önünde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Uygulamada 499 şahıs ve 247 araç sorgulandı.

Yurt çevrelerindeki gerekli tüm önlemler titizlikle alınarak uygulamaların devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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