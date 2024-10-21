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Erzincan'da Kız Yurtları Önünde Sıkı Denetim

Erzincan'da Kız Yurtları Önünde Sıkı Denetim
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Erzincan'da polis ekipleri, Mama Hatun ve Salih Baba Kız Öğrenci Yurtları önünde üniversite öğrencilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi. 474 şahıs ve 198 araç sorgulandı.

Erzincan'da kız yurtları önünde polis ekiplerince sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce üniversite öğrencilerinin güven ve huzur içinde barınma ve eğitim almalarını sağlamak amacıyla, Mama Hatun ve Salih Baba Kız Öğrenci Yurtları önünde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada 474 şahıs ve 198 araç sorgulandı. Yurt çevrelerindeki gerekli tüm önlemler titizlikle alınarak uygulamaların devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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