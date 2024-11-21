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Erzincan'da Kız Yurtları Önünde Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Erzincan'da Kız Yurtları Önünde Güvenlik Denetimleri Artırıldı
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Erzincan'da, üniversite öğrencilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla kız yurtları önünde polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. 1479 şahıs ve 115 araç sorgulandı.

Erzincan'da kız yurtları önünde polis ekiplerince sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce üniversite öğrencilerinin güven ve huzur içinde barınma ve eğitim almalarını sağlamak amacıyla, Mama Hatun ve Salih Baba Kız Öğrenci Yurtları önünde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada 1479 şahıs ve 115 araç sorgulandı. Yurt çevrelerindeki gerekli tüm önlemler titizlikle alınarak uygulamaların devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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