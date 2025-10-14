Haberler

Erzincan'da Kiralık Araca Zarar Veren Şahıs Yakalandı

Erzincan'da bir kişi kiraladığı otomobilin camlarını kırarak araca zarar verdi. Olay yerine gelen polis, saldırıyı kiralayan şahsın yaptığını tespit etti.

Erzincan'ın Gülabibey Mahallesi Dede Korkut Caddesi üzerinde park halinde ki otomobilin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Yapılan araştırmada araca saldırıyı kiralayan şahsın yaptığı ortaya çıktı. Araç sahibi kiralayıp otomobiline zarar veren şahıstan şikayetçi oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
