Erzincan'da Kiralık Araca Zarar Veren Şahıs Yakalandı

Erzincan'da bir kişi kiraladığı otomobilin camlarını kırarak araca zarar verdi.

Erzincan'ın Gülabibey Mahallesi Dede Korkut Caddesi üzerinde park halinde ki otomobilin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Yapılan araştırmada araca saldırıyı kiralayan şahsın yaptığı ortaya çıktı. Araç sahibi kiralayıp otomobiline zarar veren şahıstan şikayetçi oldu. - ERZİNCAN