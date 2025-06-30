Erzincan'da Kayıt Dışı İstihdam ve İnsan Ticareti Denetimleri Yapıldı

Erzincan'da Kayıt Dışı İstihdam ve İnsan Ticareti Denetimleri Yapıldı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulaması gerçekleştirdi. 110 umuma açık yer denetlendi, 414 yerli ve 78 yabancı uyruklu şahsın kimlik kontrolü yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerde "Kayıt Dışı İstihdam ve İnsan Ticaretiyle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.

21 ekip ve 43 personelin katılımıyla düzenlenen uygulama kapsamında, Erzincan merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren toplam 110 umuma açık yer ve mekan denetlendi. Uygulama süresince il genelinde 414 yerli ve 78 yabancı uyruklu şahsın kimlik kontrolü yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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