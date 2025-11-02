Erzincan'da Kayıt Dışı İstihdam ve İnsan Ticareti Denetimi
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği huzur uygulamasında 45 iş yeri denetlendi, 287 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. Olumsuz bir duruma rastlanmadı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerde "Kayıt Dışı İstihdam ve İnsan Ticaretiyle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.
Uygulamada 9 ekip ve 43 personel görev aldı. Erzincan merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren toplam 45 iş yeri denetlenirken, 287 şahsın kimlik kontrolü yapıldı.
Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel