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Erzincan'da kaybolan 2 kişi 10 saat sonra bulundu

Erzincan'da kaybolan 2 kişi 10 saat sonra bulundu

3. Sayfa Haberleri

Erzincan'da gece saatlerinde kaybolan vatandaşlar, AFAD, jandarma ve MEB AKUB ekiplerince 10 saatlik arama çalışması sonucu bulundu.

Erzincan'da gece saatlerinde kaybolan vatandaşlar, AFAD, jandarma ve MEB AKUB ekiplerince 10 saatlik arama çalışması sonucu bulundu.

Olay, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Sivas'ın Suşehri ilçesinden doğa yürüyüşü yapmak isteyen 4 arkadaş Refahiye Tülüköy kırsalına geldi.Geniş ve ormanlık arazi içerisinde M.A ve O.P'den haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve MEB AKUB ekipleri sevk edildi. Gece saatlerinde başlayan aramalar sabahın ilk ışıklarında sonuç verdi ve kaybolan doğa gezginleri arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Erzincan Sivas AFAD 3. Sayfa Haberler

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