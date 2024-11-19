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Erzincan'da Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Bilgilendirme

Erzincan'da Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Bilgilendirme
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, havaların soğumasıyla birlikte odun ve kömür sobası kullanımının yoğun olduğu bölgelerde karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları bilgilendiriyor. Bilgilendirme kapsamında, soba kullanımına dair önemli tavsiyeler verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, odun/kömür sobası kullanımının yoğun olduğu bölgelerde bilgilendirmeye devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, havaların soğumasıyla birlikte odun, kömür gibi ısınma aracı olarak kullanılan maddelerin yanması ile ortaya çıkan karbonmonoksit gazının; renksiz kokusuz olması nedeniyle fark edilmediğini, karbonmonoksit zehirlenmesinin baş ağrısı, bulantı, nefes darlığı, yığılma ve baş dönmesi gibi belirtilerinin olduğunu ve soba zehirlenmesinden korunmak için eskimiş baca borularının değiştirilmesi, baca ve boruların temizliğinin düzenli yapılması, yatmadan önce kömür atılmaması, lodoslu havalarda bacalar uygun değilse sobanın yakılmaması, rüzgar yönüne göre yön değiştiren baca kapaklarının kullanılması konularında vatandaşlara gerekli tavsiyelerde bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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