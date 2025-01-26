Üye Girişi
Haberler
AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır

AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı
Enver Aysever'den Muharrem İnce iddiası: CHP'ye katılacak

Muharrem İnce'ye ilişkin bomba iddia!
Devlet hastanesinde skandal görüntü! Yangın merdivenleri vidalanarak kapatıldı

Devlet hastanesinde skandal! Yangın merdivenleri vidayla kapatıldı
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti

Erzincan'da Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: Bir Çift Hastaneye Kaldırıldı

Erzincan'da Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: Bir Çift Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da soba gazından zehirlenen Ahmet ve Suna G. çifti hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.

Erzincan'da karı koca sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Çift hastaneye kaldırıldı.

Olay, Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi 416 sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çocukları evde bulunmayan Ahmet ve Suna G., çifti yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kartal'ın hasreti dinmek bilmiyor
img

AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı
img

Göztepe maçı için açıkladığı prim dudak uçuklattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 öğrencisini yangında kaybetti, kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi de kurtardı

Kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi faciadan kurtardı
Canlı anlatım! Kadıköy'de ilk gol geldi

Kadıköy'de ilk gol geldi
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu
Bakan Fidan'dan Irak ve Suriye'ye çağrı: İmkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz

Bakan Fidan'dan 2 ülkeye çağrı: Güçlerimizi birleştirip yok edelim
Maçın bile önüne geçti: Herkes Arda Güler'in bu hareketini konuşuyor

Herkes bu hareketini konuşuyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.