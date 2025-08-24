Erzincan'da Kapısı Açık Araç Trafikte Seyrini Sürdürüyor

Erzincan'da Kapısı Açık Araç Trafikte Seyrini Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da bir sürücünün, içerisinde bulunan kalorifer peteği nedeniyle sağ arka kapısı açık şekilde trafikte ilerlediği anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi. Olay, diğer sürücülerde endişe yarattı.

Erzincan'da bir sürücü, aracındaki kalorifer peteği yüzünden sağ arka kapısı açık şekilde trafikte ilerledi. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Erzincan'da trafikte ilginç ve bir o kadar da tehlikeli bir görüntü kaydedildi. Şehir içi trafikte seyreden bir otomobilin sağ arka kapısı açık şekilde ilerlerken vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler, sürücünün kapı açık şekilde dakikalarca yolculuk yaptığını gösterdi.

Edinilen bilgilere göre, aracın içinde taşınan kalorifer peteği, kapının tamamen kapanmasını engelledi. Peteğin aracın içine sığmaması nedeniyle sürücü, sağ arka kapıyı kapatamadan trafikte ilerlemek zorunda kaldı. Olay, diğer sürücülerde hem şaşkınlık hem de olası kazalara karşı endişe oluşturdu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ahırda çocuklar çekmiş! İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video

İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağla Şıkel'le başrol planı tepki çekti, Ozan Güven gelen eleştiriler üzerine oyundan çekildi

Tepkiler çığ gibi büyüdü, plan rafa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.