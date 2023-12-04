Erzincan'da Kanepeden Düşen Bebeğin Ölümüne İlişkin Rapor Çıktı

Erzincan'da geçtiğimiz 5 Kasım 2023 tarihinde kanepeden düşüp hayatını kaybeden 19 aylık Buğlem Ecrin Gürdal bebeğin ölümüne ilişkin ön otopsi raporu çıktı. Raporda cinayet şüphesine rastlanılmazken dikkatsizlik ve tedbirsizlik olduğuna yer verildi.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının konusu olan Ecrin bebeğin ölümüne ilişkin Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen tahkikat devam ediyor. 19 aylık Buğlem Ecrin Gürdal bebeğin ölümüne ilişkin ön otopsi raporuna İHA muhabiri ulaştı. Ön otopsi raporunda Ecrin bebeğin kanepeden düştüğünde kafasını yere çarptığı ve kafatasında meydana gelen kırık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Raporda Ecrin bebeğin vücudunda herhangi bir darp, cebir olmadığına, cinayet şüphesine rastlanılmazken dikkatsizlik ve tedbirsizlik olduğuna yer verildi.

Konuya ilişkin dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle tahkikatın devam ettiği kaydedildi. - ERZİNCAN