Kayıp Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ekiplerin genç mimarı bulduğu anlar

İşte ekiplerin Mimar Ece Gürel'i sağ bulduğu anlar
Ece Gürel'i bulan arama kurtarma gönüllüsü o anları anlattı: 6 dakika sonra bağırmaya başladı

Ece Gürel'i bulan arama kurtarma gönüllüsü o anları anlattı
Sağ bulunan mimar Ece Gürel'in eşi gözyaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu

Sağ bulunan mimarın eşi gözyaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu
3. Dünya Savaşı ilanı gibi! Fransa'dan nükleer silah hamlesi

3. Dünya Savaşı ilanı gibi! Fransa'dan nükleer silah hamlesi

Erzincan'da Kafeterya ve Kıraathanelere Denetim

Erzincan'da Kafeterya ve Kıraathanelere Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların korunması amacıyla kafeterya ve kıraathanelerde denetimler gerçekleştirdi. 12 işletme kontrol edildi ve 2 işletmeye çeşitli cezalar uygulandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince kafeterya ve kıraathanelerde denetimler gerçekleştirildi.

Kıraathane ve kafeterya denetimi kapsamında, Ordu Caddesi, Kırklar Caddesi ve Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesinde bulunan 12 işletme denetlenerek şahısların GBT sorgusu yapıldı.

Kontroller neticesinde 2 işletmeye; "Ruhsat Faaliyeti Dışında Oyun Oynatma" ve "18 Yaşından Küçüklerin Girmesinin Yasak Olduğu Yerlerde" 18 yaşından küçüklerin bulunması ile ilgili hususlarda gerekli iş ve işlemleri yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
img

3. Dünya Savaşı ilanı gibi! Fransa'dan nükleer silah hamlesi
img

Başbakanla telefon konuşmasını ifşa edip, açık açık tehdit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim bekleniyor

Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu
Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti

Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti
Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

Mutlu Kaya'dan kötü haber
Yunus Akgün'den veda paylaşımı

Yunus Akgün'den veda paylaşımı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.