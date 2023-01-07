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Erzincan'da kafede karbonmonoksit gazından 5 kişi zehirlendi

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Erzincan'da kafede karbonmonoksit gazından 5 kişi zehirlendi Erzincan'da bir kafede akşam saatlerinde meydana gelen olayda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da kafede karbonmonoksit gazından 5 kişi zehirlendi

ERZİNCAN - Erzincan'da bir kafede akşam saatlerinde meydana gelen olayda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kafenin üst katında bulunan apartta yaşayan öğrenciler tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Erzincan merkez Kırklar Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kafede oturan ve çalışanlardan 5 kişide mide bulantısı, baş dönmesi, halsizlik gibi belirtiler bir anda baş göstermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis çağrıldı. Zehirlendikleri anlaşılan 5 kişi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kafenin bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çevirerek tedbir aldı. Daha sonra olay yerine ilgili ekip çağrılarak doğal gaz kaçağı tespiti yapıldı. Yapılan incelemede kafede kömür yakılan sobadan sızan karbonmonokist gazından zehirlenmelerin meydana geldiği belirlendi. Bunun üzerine kafenin üst katında bulunan apartta yaşayan çoğunluğu kız öğrencilerde tedbiren tahliye edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, hastanedekilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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