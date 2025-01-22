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Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: Tarihi Eserlerle Yakalandı

Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: Tarihi Eserlerle Yakalandı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda A.Y. isimli bir şahsı yakaladı. Şahsın aracında tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli objeler ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü personelince il genelinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Muhalefet suçunun önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde A.Y. isimli şahıs yakalandı.

Şahsın aracında yapılan aramada; 2 adet dedektör, 3 bakır çubuk, 2 bakır sikke, 1 adet gümüş sikke, 3 adet çeşitli dönemlere ait tarihi sikke, 6 adet tarihi metal obje ele geçirildi.

Şüpheli A.Y. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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